Im Vorfeld des heutigen Wohngipfels gibt es Kritik an der Politik der Bundesregierung.

Der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Siebenkotten, warf der Regierung Versagen beim sozialen Wohnungsbau vor. Die Zahl der Sozialwohnungen werde in der Summe immer kleiner, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch bei der Städtebauförderung komme man nicht voran, da es den Kommunen an Eigenmitteln fehle, um Zuschüsse zu erhalten, erklärte Siebenkotten.



Knapp zweieinhalb Jahre nach dem Wohngipfel im Kanzleramt will die Bundesregierung heute Bilanz ihrer sogenannten Wohraumoffensive ziehen. An dem digitalen Treffen nehmen neben Kanzlerin Merkel auch Wirtschaftminister Altmaier und Justizministerin Lambrecht teil.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.