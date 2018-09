Die Bundesregierung will mit einem Bündel an Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum sorgen.

Dies sei eine der wichtigsten sozialen Fragen, sagte Kanzlerin Merkel nach einem Wohngipfel in Berlin, an dem Vertreter aus Politik und Wirtschaft teilgenommen hatten. Mit dem Baukindergeld für Familien, Steuerabschreibungen für den Bau von Mietwohnungen, der Bereitstellung von mehr bundeseigenen Grundstücken und einer Milliardenoffensive im sozialen Wohnungsbau will die große Koalition erreichen, dass noch in dieser Legislaturperiode 1,5 Millionen Wohnungen gebaut werden.