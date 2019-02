Wohnhausbrand in Paris

In der französischen Hauptstadt Paris sind bei einem Brand in einem Wohnhaus mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen.

Mehr als 30 Menschen wurden nach Angaben der Behörden verletzt, unter ihnen sechs Feuerwehrleute. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Eine Hausbewohnerin wurde festgenommen. Das Feuer war in der Nacht in einem mehrstöckigen Haus im 16. Arrondissement von Paris ausgebrochen. Bürgermeisterin Hidalgo besuchte den Brandort am frühen Morgen und dankte den Rettungskräften.