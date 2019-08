Betreiber von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen müssen ihre Bewohner besser vor Gefahren wie zu heißem Wasser aus dem Wasserhahn schützen.

Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Im konkreten Fall hatte eine Betreuerin einer geistig behinderten Frau erlaubt, sich selbstständig ein Bad einzulassen. Dabei hatte sie schwerste Verbrühungen erlitten. Die Frau kann nun auf ein Schmerzensgeld hoffen.



Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, begrüßte das Urteil. Verbrühungen in Einrichtungen für Hilfsbedürftige seien an der Tagesordnung. Was in Kindergärten die Regel sei, müsse auch in Heimen Standard werden.



(Az: III ZR 113/18)