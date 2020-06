Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im ersten Quartal 2020 gestiegen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lagen sie um durchschnittlich 6,8 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Das ist das kräftigste Plus seit anderthalb Jahren. In Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf wurde bei Ein- und Zweifamilienhäusern eine Zunahme von 9,5 Prozent ermittelt; Eigentumswohnungen verteuerten sich um 7,4 Prozent.