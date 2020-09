Bei einer Demonstration gegen Gentrifizierung und Verdrängung im Leipziger Stadtteil Connewitz ist es kurz nach Beginn erneut zu Ausschreitung gekommen.

Es war bereits die dritte Nacht, in der die Proteste eskalierten. Nach Steinwürfen auf die Fenster von Neubauten löste die Polizei den Aufzug auf, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Vermummte Demonstranten und Sicherheitskräfte stießen aufeinander, Böller und Bengalos wurden gezündet. Mehrere Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Nach ersten Polizeischätzungen hatten sich rund 500 Menschen zu der angemeldeten Demonstration versammelt.



Bereits am Donnerstag und Freitag hatte es in Leipzig Gewaltausbrüche gegeben. Aus unangemeldeten Demonstrationen heraus wurden Polizisten angegriffen. Sachsens Innenminister Wöllner kündigte schärfere Strafen für Gewalt gegen Polizisten an.