Unterkünfte werden immer teuerer. Im Foto Studierende an der Uni Leipzig. (picture-alliance / dpa / Waltraud Grubitzsch)

Das geht aus dem Studentenwohnreport 2022 des Finanzdienstleisters MLP und des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Demnach haben die Mieten in allen 38 untersuchten Hochschulstädten angezogen. Teuerster Studienort bleibt München, wo Studierende für eine 30 Quadratmeter große Musterwohnung in Hochschulnähe 787 Euro Warmmiete zahlen müssen. In Berlin sind es 718 Euro und in Chemnitz 224.

