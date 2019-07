Der Deutsche Städte- und Gemeindebund macht zu viele und zu strenge Vorschriften dafür verantwortlich, dass in den Großstädten zu wenige Wohnungen gebaut werden.

Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", der Abbau überflüssiger Standards und der etwa 20.000 Baunormen sei dringend erforderlich. Zudem müssten die Kommunen das Personal in den Baubehörden aufstocken, um schnell bezahlbare Wohnungen zu schaffen.



Laut einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft werden in deutschen Großstädten zu wenige Wohnungen gebaut. In vielen ländlichen Regionen dagegen übersteige die Zahl der Wohnungen die Nachfrage deutlich.