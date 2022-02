Die Pläne im Koalitionsvertrag für staatlichen Wohnungsbau könnten die Wohnungsnot verringern, glaubt Nikolaus Bernau. (imago images /SKATA)

Die Eigentümer seien von den Vorgaben und den damit verbundenen Sanierungskosten völlig überfordert, erklärte das Bündnis beider Branchen beim Wohnungsbautag in Berlin. In der Folge kämen auch auf die Mieter hohe Belastungen zu. Eine Studie, die die Branchen in Auftrag gegeben haben, empfiehlt neben dem Neubau verstärkt auch den Umbau bestehender Gebäuder. Durch die Umwandlung nicht benötigter Büros etwa könnten rund 1,9 Millionen neue Wohnungen entstehen.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.