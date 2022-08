Andy Grote (SPD), Innensenator von Hamburg. (picture alliance/dpa - Daniel Reinhardt)

Die Maßnahme sei unter Berücksichtigung "der geringen Schwere" der Tat, die dem Beschuldigten vorgeworfen worden sei, unverhältnismäßig gewesen, teilte das Hanseatische Oberlandesgericht mehreren Medien mit. Wegen des Kommentars auf Twitter hätte höchstens eine geringfügige Geldstrafe gedroht.

Der SPD-Politiker Grote hatte 2021 Strafantrag gegen den Urheber gestellt. Dessen Wohnung war daraufhin durchsucht worden. Im vergangenen März wurde die Strafverfolgung mit Verweis auf fehlendes öffentliches Interesse eingestellt.

Im Mai 2021 war der Wortlaut "Du bist so 1 Pimmel" an Grote gerichtet worden. Es handelte sich um die Reaktion auf einen Tweet des Innensenators. Darin hatte Grote Menschen, die trotz Corona im Hamburger Schanzenviertel gefeiert hatten, als "ignorant" und "dämlich" bezeichnet. Zu Beginn der Pandemie war Grote selbst in die Kritik geraten, weil er seine neuerliche Berufung ins Amt unter Missachtung der Corona-Regeln in einer Kneipe gefeiert hatte. Er musste dafür eine Geldbuße zahlen.

Zahlreiche Menschen kritisierten das juristische Vorgehen des Innensenators gegen den Urheber des Tweets als völlig unverhältnismäßig und überzogen. Der Vorfall sorgte unter dem Hashtag "Pimmelgate" bundesweit und international für Aufmerksamkeit. Unter anderem die "Washington Post" berichtete darüber.

