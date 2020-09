Endlich in den eigenen vier Wänden! Doch wer eine Eigentumswohnung kauft, merkt schnell: So weit geht die Unabhängigkeit dann doch nicht. Denn schließlich haben die Nachbarn, denen auch ihre Wohnung gehört, ein Wörtchen mitzureden. Eine Novelle des Wohnungseigentumsgesetzes soll die Dinge vereinfachen.

Warum die Reform?

Der Streit zwischen verschiedenen Wohnungseigentümern in einem Haus oder langwierige Abstimmungsphasen verhinderten bislang notwendige Modernisierungen. Oder machten Umbauten, die man in oder an den eigenen vier Wänden gänzlich unmöglich. Damit solche Auseinandersetzungen künftig weniger werden, soll das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) reformiert werden.

Um welche Umbauten geht es?

"In Zukunft kann ein einzelner Wohnungseigentümer den Einbau einer Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge, einen barrierefreien Umbau, Einbruchsschutz oder einen Glasfaseranschluss von anderen Eigentümern verlangen, wenn er die Kosten dafür selbst trägt", erklärten der rechts- und verbraucherpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Johannes Fechner, und der für das Thema zuständige Berichterstatter Michael Groß. "Jetzt können wichtige Investitionen erfolgen, ohne dass finanzschwächere Eigentümer überfordert werden."

Wo muss weiterhin ein Kompromiss her?

Für umfassende Modernisierungen wie den Einbau eines Fahrstuhls oder die Sanierung einer Fassade braucht es nach der Einigung innerhalb der großen Koalition auch künftig eine Mehrheit der Eigentümer. Zahlen müssten dann aber auch nur die, die für die Baumaßnahmen gestimmt haben - die SPD nennt das eine "Koalition der Sanierungswilligen". Falls hingegen eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht wird, die zugleich mindestens die Hälfte der Miteigentumsanteile umfasst, müssen alle Eigentümer für eine Modernisierung zahlen. Die Kosten dürfen allerdings nicht unverhältnismäßig sein, heißt es in Berlin.

Ab wann gelten die Neuregelungen?

"Mit dieser Novelle machen wir das angestaubte Wohnungseigentumsgesetz fit für die Zukunft", sagte der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jan-Marco Luczak (CDU), nach der Verständigung mit den Sozialdemokraten. Nach dem Willen der Koalition soll es nun recht schnell gehen. Bereits im November 2020 soll das veränderte Gesetz in Kraft treten - unter der Voraussetzung, dass der Bundestag noch in diesem September dem Kompromiss zustimmt. SPD-Mann Fechner sagte dem Magazin "Der Spiegel", dass sich Tempo durchaus auszahlen kann: "Wer ganz schnell ist, kann beim Einbau einer E-Ladesäule oder Einbruchschutz auch noch von der Mehrwertsteuersenkung in diesem Jahr profitieren."

Und auch noch wichtig ...

Hausverwalter müssen künftig eine Zertifizierung mitbringen und eine Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer ablegen. Darauf sollen Wohnungseigentümer einen einklagbaren Anspruch bekommen. Damit will die Koalition die Qualität der Wohneigentumsverwaltung deutlich steigern und unqualifizierte Verwalter oder gar schwarze Schafe aus dem Markt drängen. Teure Angelegenheiten sollen stets von den Eigentümern und nicht mehr von Verwaltern entschieden werden. Sollten die Besitzer Schäden durch einen Fehler des Verwalters erleiden, haben sie weiterhin einen Schadenersatzanspruch.



