In der niederländischen Stadt Gouda können sich Bürger private Überwachungskameras für Wohnungen und Häuser subventionieren lassen, wenn sie der Speicherung der Aufnahmen in einer polizeilichen Datenbank zustimmen.

Darüber berichten niederländische Medien. Um den Zuschuss zu erhalten, müssen Einwohner ihre Überwachungskameras unter anderem bei der Polizei registrieren lassen. Diese betreibt eine vernetzte Datenbank, in die die Aufnahmen einlaufen. Im Falle einer Straftat kann die Polizei recherchieren, welche privaten Kameras Relevantes in der entsprechenden Gegend aufgezeichnet haben könnten. Der Polizeichef von Gouda, van Es, sagte dem niederländischen "Algemeen Dagblad", die Aufnahmen würden von der Polizei analysiert und könnten nach einer Prüfung der Staatsanwaltschaft auch im Rahmen einer öffentlichen Fahndung eingesetzt werden.



Die Stadt hat für Maßnahmen gegen Wohnungseinbrüche insgesamt 70.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Polizei betrachtet Wohnungseinbrüche in Gouda als großes Sicherheitsproblem, auch wenn die Zahlen rückläufig sind.