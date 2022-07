Dippoldiswalde

Morgens, mittags und abends bleibe es verfügbar, teilte das Unternehmen mit. Nachts und in dem Zwischenzeiten komme vorerst nur noch kaltes Wasser aus der Leitung. Darüber hinaus werde die Heizung bis September nicht mehr angedreht. Es gehe um einen Beitrag, sich ein wenig einzuschränken, hieß es. Die Genossenschaft dürfte eines der ersten Unternehmen bundesweit sein, dass so auf die extrem hohen Preise reagiert. Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen verteidigte den Schritt. Verbandspräsident Gedaschko sagte der Deutschen Presseagentur, die aktuell schwierigen Zeiten erforderten auch schwierige Entscheidungen. Je nach Ort und der Kostensituation seien individuelle Lösungen gefragt. Der Mieterbund kritisierte das Vorgehen. Ein Vermieter dürfe so etwas nicht einseitig beschließen, hieß es in Dresden. Mieter hätten in jedem Fall einen gesetzlichen Anspruch auf warmes Wasser.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.