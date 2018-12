Der Wohnungsmangel in Deutschland wird zunehmend zum Problem für Frauenhäuser.

Die Einrichtungen bekämen zu spüren, dass der soziale Wohnungsbau jahrzehntelang vernachlässigt worden sei, sagte die Geschäftsführerin des Vereins Frauenhaus-Koordinierung, Herold, der Deutschen Presse-Agentur. Bezahlbare Wohnungen fehlten nicht nur in Ballungsräumen, sondern auch in der Fläche. In dem Verein sind bundesweit mehr als 250 Frauenhäuser organisiert.



Auch die Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser erklärte, auf dem freien Wohnungsmarkt brauche man "kaum noch zu suchen".



Besonders schwer, einen Platz im Frauenhaus zu finden, haben es nach Angaben von Experten Frauen mit Kindern. Noch höher seien die Hürden für Frauen mit Migrationshintergrund und prekärem Aufnahmestatus.