Gerade hat auch die Bundesregierung den steigenden Mieten den Kampf angesagt, - und auf einem 13-seitigen Papier festgehalten, womit der geführt werden soll: Baukindergeld für Familien, Steuerabschreibungen für den Bau von Mietwohnungen, Bereitstellung von mehr bundeseigenen Grundstücken, ein Bündel, das Abhilfe schaffen soll.

Doch braucht es nicht ein grundsätzliches Umdenken? Wohnen ist eine soziale Frage, sollte man das Recht auf bezahlbaren Wohnraum also als Grundrecht verankern?

Eine Initiative aus Mieterbund und Sozialverband Schleswig-Holstein will erreichen, dass das Recht auf bezahlbaren Wohnraum in die Landesverfassung geschrieben wird. Wird das etwas an der Situation ändern?

Gesprächsgäste:

Kristina Herbst , CDU, Staatssekretärin im Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein,

Ulrich Ropertz , Deutscher Mieterbund e.V.

Sven Picker , Stellvertretender Landesvorsitzender des Sozialverbands Schleswig-Holstein,

Andreas Breitner , Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) und

, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) und Thomas Schmidt, Bürgermeister von Teltow.

