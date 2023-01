Deutschland

Wohnungsmangel laut Studie so groß wie seit 30 Jahren nicht mehr

Der Deutsche Mieterbund warnt vor einem "Desaster" auf dem Wohnungsmarkt. Laut einer Studie, die am Vormittag vorgestellt wird, ist der Wohnungsmangel in Deutschland so groß wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr. Es gibt mehrere Gründe.

12.01.2023