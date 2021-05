In Folge des geplanten Zusammengehens von Vonovia und Deutsche Wohnen kann das Land Berlin 20.000 Wohnungen übernehmen.

Dies teilten der Regierende Bürgermeister Müller und Vonovia-Chef Buch mit. Müller sagte, mehr Wohnungen in kommunaler Hand bedeuteten mehr Einfluss auf den Markt und sozialverträgliche Mieten. Mit dem geplanten Erwerb würde Berlin über mehrere städtische Gesellschaften rund 340.000 Wohnungen besitzen.



Gestern Abend war bekannt geworden, dass der größte deutsche Immobilienkonzern Vonovia dem Branchenzweiten Deutsche Wohnen ein Übernahmeangebot im Gesamtwert von rund 18 Milliarden Euro macht. Derzeit besitzen beide Unternehmen 150.000 Wohnungen in Berlin.



Wegen ihrer Strategie der Gewinnmaximierung der beiden Konzerne läuft in Berlin ein Volksbegehren. Ziel ist es, Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen zu enteignen. Zuletzt boten Vonovia und Deutsche Wohnen unter anderem eine Begrenzung der Mietsteigerungen in den nächsten Jahren an.

