Die Spitzenkandidatin der Berliner SPD für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin, Giffey, hat sich klar gegen Wohnungsenteignungen ausgesprochen.

Giffey sagte im Deutschlandfunk, durch Enteignungen, wie sie eine Berliner Initiative per Volksentscheid durchsetzen will, werde keine einzige neue Wohnung geschaffen. Sie sei dafür, konsequent gegen unfaire Vermieter vorzugehen und alle Mittel auszunutzen, um Mieter zu stärken. Dazu gehörten die Einrichtung von Milieuschutzgebieten, die Stärkung von Genossenschaften und die Umsetzung der Mietpreisbremse. Ziel müsse es zudem sein, pro Jahr in Berlin 20.000 neue Wohnungen zu bauen.



In Berlin ist für den Mittag eine Großdemonstration gegen die steigenden Mieten in der Stadt geplant, zu der mehrere zehntausend Menschen erwartet werden.

