Mieter dürfen bei der Betriebskostenabrechnung auch Zahlungsbelege überprüfen, nicht nur Rechnungen.

Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Zur Begründung hieß es, nur so könne der Mieter sehen, ob der Vermieter die Rechnungsbeträge auch beglichen habe - und nicht von Kürzungen oder von Preisnachlässen profitiert habe. Geklagt hatte ein Mieter in Berlin, der eine Nachzahlung der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2013 in Höhe von 1.000 Euro verweigerte, weil die Vermieterin nicht auch die Zahlungsbelege offenlegen wollte.



VIII ZR 118/19

