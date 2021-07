Der Volksentscheid über die Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin kann stattfinden.

Wie die Landeswahlleiterin offiziell mitteilte, wurde die für das Volksbegehren notwendige Zahl von 175.000 gültigen Unterschriften erreicht. Nach Angaben der Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" hatten sich mehr als 350.000 Bürger beteiligt. Nach der Regelung im Abstimmungsgesetz mussten die Bezirksämter in Berlin nur so viele Unterschriften prüfen, bis die notwendige Anzahl vorliegt.



Der Senat kann nun den Tag des Volksentscheids festsetzen. Es geht um die Frage, ob Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen enteignet werden sollen. Die Initiative will so mehr als 240.000 Wohnungen in eine öffentlich-rechtliche Anstalt überführen. Damit soll ein weiterer Anstieg der Mieten in der Hauptstadt gestoppt werden.

