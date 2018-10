Das geplante Mieterschutzgesetz der Regierungskoalition ist im Bundestag auf deutliche Kritik gestoßen.

Bundesverbraucherschutzministerin Barley hatte zu Beginn der Debatte den Gesetzentwurf vorgestellt, der die Umlage von Modernisierungskosten auf Mieter stärker begrenzen soll. Grüne und Linke kritisierten die Pläne als nicht weitgehend genug und forderten mehr Rechte für Mieter, insbesondere einen besseren Kündigungsschutz. Die SPD-Politikerin Barley räumte in ihrer Rede selbst ein, sie habe sich mehr vorstellen können und brachte damit die parteiinterne Kritik an den eigenen Plänen zum Ausdruck. AFD und FDP lehnen dagegen aus unterschiedlichen Gründen ab, Mieten per Gesetz zu deckeln.



Der Bundesrat hat sich ebenfalls mit den Plänen der Bundesregierung befasst und sich dagegen ausgesprochen: Den Ländervertretern geht die geplante Mietpreisbremse nicht weit genug. Mieter sollten sich ihrer Ansicht nach noch leichter gegen zu hohe Mieten zur Wehr setzen können.



Auch der Deutsche Mieterbund kritisiert die geplanten Änderungen bei der sogenannten Mietpreisbremse. Bundesdirektor Siebenkotten sagte im Deutschlandfunk, die Abschaffung der Ausnahmen wäre das eigentlich Wichtige gewesen. Unter anderem sollte die Deckelung deutschlandweit und nicht nur in einigen Gegenden gelten.