Der Bundestag hat ein umfangreiches Gesetz zum Wohnungsbau beschlossen.

Es soll dazu beitragen, Mieter besser vor Verdrängung aus gefragten Wohngebieten zu schützen. Geplant ist etwa, in angespannten Wohnungsmärkten die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu erschweren. Künftig müssen die örtlichen Behörden zustimmen. Justizministerin Lambrecht sprach von einem guten Tag für Mieterinnen und Mieter. Kritik kam von der FDP. Sie bewertet die Regelung als massiven Eingriff ins Eigentumsrecht.



Mit dem neuen Gesetzt sollen Kommunen außerdem ein Vorkaufsrecht für brachliegende Grundstücke erhalten, um diese für den Wohnungsbau nutzen zu können. In Bebauungsplänen soll es möglich sein, Flächen für den sozialen Wohnungsbau zu reservieren.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.