Bei der Mietpreisbremse hat sich die Koalition nüchtern an die Vorgaben im Koalitionsvertrag gehalten und in dieser Woche die Verschärfung beschlossen. Dabei hatten die Gutachter aus dem Bundeswirtschaftsministerium jüngst einen ganz anderen Weg empfohlen. Sie haben nach den Grundsätzen der klassischen Ökonomie und der freien Preisbildung den Markt bewertet und kamen so zu dem Ergebnis, dass jeder Eingriff in den Markt zu Verfälschungen führt, weil jedes politische gewollte Hindernis neue Umgehungstatbestände auslöst und am Ende dazu führt, das weniger Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, als faktisch gebraucht wird.



Dabei, so die Gutachter, könnte ein kaum regulierter Markt das viel besser hinkriegen, weil das Interesse am Bauen schnell steigen würde und somit in relativ kurzer Zeit genügend Wohnraum zur Verfügen stünde, was in der mittleren Frist viel erfolgsversprechender sei, als alle staatlichen Beihilfen und Beschränkungen, wie etwa die Mietpreisbremse, die letztlich wirkungslos bleiben würde.

Die soziale Dimension der Stadt im Blick behalten

Deshalb sollte die Politik erst am Ende der ganzen Kette eingreifen und diejenigen, die sich die steigenden Mieten nicht mehr leisten können, über das Wohngeld subventionieren.

Rein ökonomisch betrachtet mag das schlüssig erscheinen. Was aber was die Gutachter dabei vergessen, ist die soziale Dimension der Stadt, die man bei solchen Überlegungen über die Zukunft einer Gesellschaft nicht unterschätzen darf.



Setzen wir das Gedankenexperiment einmal fort. Es wäre doch nur eine Frage der Zeit, bis wir über die Höhe des Wohngeldes reden würden und die Frage gestellt werden würde: "Kann und darf man den Betroffenen noch eine Wohnung im Stadtzentrum finanzieren oder ist eine am Stadtrand nicht hinreichend?" Bei den Bemessungsgrenzen für die Wohnkosten der Hartz IV-Bezieher wird diese Frage in der Praxis schon massenhaft gestellt. Bei dem Wohngeldmodell würde sie sich auch über kurz oder lang auch stellen, wenn man dem Markt freien Lauf gewähren würde.



Die Verdrängungsprozesse würden sich beschleunigt fortsetzen und all jene an die Peripherie drängen, die sich das Leben im Zentrum einer Stadt nicht mehr leisten können.



Genau das aber kann die Politik nicht zulassen, so lange man noch ein Rest Verständnis davon hat, was die Soziale Marktwirtschaft auszeichnet. Das der Markt eben nicht frei schalten und walten darf, sondern dass da ganz bewusst Grenzen gesetzt werden, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor einem weiteren Zerfall zu schützen.

Deutschland ist Mieterland

So gesehen ist die Mietpreisbremse nur ein kleiner Schritt und ein fast zaghafter Versuch, da kleine Schranken einzuziehen. Die generelle Entwicklung vor allem in den Ballungsräumen wird man damit kaum stoppen können. Durch die Freizügigkeit in der EU ist der deutsche Wohnungsmarkt ohnehin in den Fokus ganz anderer Interessen gerückt. Da sucht mittlerweile oft genug internationales Kapital nach Anlage- und Verwertungsmöglichkeiten und eine langfristige Rendite, die in vielen anderen Wirtschaftszweigen kaum zu erreichen sind.



Da rächt es sich zudem, dass Deutschland auch nach dem Fall der Mauer ein Mieterland geblieben ist, in dem Wohnungseigentum eine viel geringere Rolle spielt als etwa in den meisten anderen Ländern der EU.



Jetzt aber, wo der Wohnungsmarkt zumindest in Teilen zum internationalen Spekulationsobjekt geworden ist, weil das Preisniveau im internationalen Vergleich sogar noch recht günstig ist – München vielleicht ausgenommen – können sich selbst viele Besserverdienende kein Eigentum mehr leisten. Die Quote geht langsam aber kontinuierlich zurück.



Deutschland wird also auch in Zukunft ein Land der Mieter bleiben. Wenn die Politik wirkungsvoll handeln will, dann kommt sie nicht umhin, zumindest die Spekulation zu begrenzen. Etwa durch Milieuschutz oder ein explizites Vorkaufrecht der Kommunen, so wie das jetzt etwa in Berlin diskutiert wird.

Es geht darum, wie wir leben wollen

Nicht weil sich nichts verändern soll, sondern um dem Prozess zu entschleunigen. Die Mietpreisbremse hat da nur eine bescheidene Wirkung, und die Modernisierungsumlage ist mit acht Prozent immer noch sehr großzügig gerechnet und wird den Verdrängungsprozess in den begehrten Ballungsräumen nicht wirklich stoppen können.



Die ganze Frage hat aber auch viel damit zu tun, wo und wie wir leben wollen. Je homogener einzelne Stadtviertel werden, umso schwieriger werden sie auch, weil es kaum noch Begegnungen mit Menschen anderer sozialer Herkunft gibt. Im Guten wie im Schlechten. Die Banlieue rund um Paris sind ein krasses Beispiel dafür. In Berlin gibt es erste Tendenzen dahin. So weit sollten wir es nicht kommen lassen und deshalb wo immer es nötig und sinnvoll ist, den Wohnungsmarkt in soziale Schranken weisen.

Volker Finthammer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Volker Finthammer, Jahrgang 1963, studierte Politik in Marburg und in Berlin. Nach der Wende erste Radioerfahrungen beim Deutschlandsender Kultur in Ostberlin. Seit 1994 beim Deutschlandradio. Redakteur im Ressort Politik und Hintergrund. Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und in Brüssel. CvD in der Chefredaktion von Deutschlandradio Kultur. Seit September 2016 wieder im Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik.