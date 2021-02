Nach den Grünen hat sich auf die Linkspartei dafür ausgesprochen, den Neubau von Einfamilienhäusern zu reduzieren.

Der Linke-Vorsitzende Riexinger sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man müsse den Flächenverbrauch aus sozialen Gründen und solchen des Klimaschutzes reduzieren. Deshalb könne man mit den Einfamilienhäusern nicht so weitermachen wie bisher. Stattdessen sollten in den Städten Grundstücke so bebaut werden, dass mehr Wohnungen entstünden, vor allem mehr bezahlbare.



Zuvor hatte bereits Grünen-Fraktionschef Hofreiter in einem Interview des "Spiegel" gesagt, Einparteienhäuser verbrauchten zuviel Fläche, zuviel Baustoffe und zu viel Energie. Außerdem sorgten sie für Zersiedelung und damit auch für mehr Verkehr. Dies stieß vor allem bei den Christdemokraten auf Kritik. Der thüringische CDU-Landesvorsitzende Hirte warf Hofreiter ein gestörtes Verhältnis zum Eigentum und der Lebensrealität im ländlichen Raum vor. Hamburgs CDU-Chef Ploß kritisierte, die Grünen wollten die Freiheit von immer mehr Bürgern einschränken und seien deshalb kein geeigneter Koalitionspartner.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.