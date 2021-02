Der Parteichef von Bündnis 90/Die Grünen, Habeck, ist dem Eindruck entgegengetreten, seine Partei sei prinzipiell gegen den Bau von Einfamilienhäusern.

Das Einfamilienhaus gehöre zum Ensemble der Wohnmöglichkeiten in Deutschland dazu, stellte Habeck klar. Je nachdem, wie die Kommunen die Wohngebiete auswiesen, werde es auch in Zukunft dazugehören. Zuvor hatte Grünen-Fraktionschef Hofreiter in einem Interview des "Spiegels" gesagt, Einparteienhäuser verbrauchten zu viel Fläche, zu viel Baustoffe und zu viel Energie, zudem führten sie zu Zersiedelung. Seine Äußerungen stießen vor allem bei den Christdemokraten auf harsche Kritik. Der thüringische CDU-Landesvorsitzende Hirte warf Hofreiter ein gestörtes Verhältnis zum Eigentum vor. Zustimmung erhielt Hofreiter dagegen vom Vorsitzenden der Linkspartei, Riexinger.

