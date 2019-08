Der Sozialverband VdK warnt mit Blick auf die sinkende Zahl von Sozialwohnungen vor wachsender Wohnungslosigkeit.

VdK-Präsidentin Bentele sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Menschen mit wenig Geld müssten davor geschützt werden, wegen hoher Mieten ihre Wohnung zu verlieren. Der Staat müsse in die Grundsicherung die Unterkunftskosten an die realen Marktverhältnisse anpassen. Bentele betonte, Wohnungsnot könne man vor allem mit Investitionen in sozialen und barrierefreien Wohnungsbau begegnen. Die Zahl der Sozialwohnungen war im vergangenen Jahr um 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken.