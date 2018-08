Bundesjustizministerin Barley, SPD, hat Forderungen nach einer Abschaffung der Mietpreisbremse und einem Zurückfahren des sozialen Wohnungsbaus kritisert.

Die Forderungen wurden gestern in einem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats im Bundeswirtschaftsministerium erhoben. Barley sagte dazu der "Rheinischen Post", jeder wisse, dass der Markt von sich aus nur wenige bezahlbare Wohnungen schaffe. Daher sei es unverantwortlich, wenn Wissenschaftler jetzt gegen den sozialen Wohnungsbau argumentierten. Der Grund für Wohnungsnot und hohe Mieten sei, dass in der Vergangenheit zu wenig in den sozialen Wohnungsbau investiert worden sei. Jetzt gelte es, Auswüchse des Marktes zu regeln und mehr Wohnungen zu bauen.



Der Beirat hatte in seinem Gutachten der Regierung vorgeworfen, im Kampf gegen die Probleme am Wohnungsmarkt auf die falschen Rezepte zu setzen. Für wirksamer hält er beispielsweise eine Erhöhung des Wohngelds für Bedürftige.