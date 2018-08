Mietpreisbremse abschaffen. Sozialen Wohnungsbau zurückfahren. Das fordert der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium in seinem heute veröffentlichten Gutachten. Er will mitreden in der aktuellen Diskussion über bezahlbaren Wohnraum und den Anstieg des Mietniveaus in Ballungsräumen. Lobenswert, dass der Beirat ein von der Politik jahrelang vernachlässigtes Thema auf die Agenda nimmt.

Und die Gutachter haben in einem Punkt Recht: Die Mietpreisbremse ist unwirksam. Aber Ihre Abschaffung zu fordern, ohne eine Idee zu haben, wie dem Mietenwahnsinn in den Städten tatsächlich Einhalt geboten werden kann, ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die sich Wohnen nicht oder nicht mehr leisten können. Die nicht in der Lage sind, 15 Euro pro Quadratmeter auszugeben.

Der Markt regelt sich nicht selbst

Bei Neu-und Wiedervermietungen stiegen die Preise in den vergangenen fast zehn Jahren in München um 40 Prozent und in Berlin um fast 70 Prozent. Die Einstellung "Der Markt regelt das schon", insbesondere in der Wohnungspolitik, führt offensichtlich nicht zum Ziel, denn das ist das Ergebnis des freien Marktes der vergangenen Jahre. Es braucht Regulierung, und zwar sinnvolle.

Die Argumentation des Beirates, eine funktionierende Mietpreisbremse würde die Anreize für Neubauten verringern und für mehr Wohnungsknappheit in Städten sorgen – überzeugt kaum. Auch die Idee, den Sozialen Wohnungsbau zurückzufahren und dafür das Wohngeld anzupassen und zu erhöhen – um so finanzschwache Haushalte direkt am Markt zu unterstützen, löst kein Problem. Dies schafft eben keine neuen, bezahlbaren Wohnungen. Sondern sorgt nur für höhere Durchschnittsmieten – mit öffentlichen Mitteln.

Keine Lösungen für Betroffene

Die Vorschläge der Wissenschaftler bieten für die Betroffenen also leider kaum Lösungen. Aber sie haben eine Signalwirkung. Sie legen den Finger in die Wunde und erinnern die Politikerinnen und Politiker, dass Handlungsbedarf besteht und zwar dringend.

Die Große Koalition wird nicht müde zu betonen, dass Wohnen "die soziale Frage" sei. Der Bund will in dieser Legislaturperiode fünf Milliarden Euro den Ländern für Sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Das klingt nach viel Geld, ist aber nur die Hälfte der Summe, die für das umstrittene Baukindergeld geplant ist. Und selbst bei dem heißt es derzeit: noch ist offen, wann es überhaupt wirklich Eltern zur Verfügung steht.

Im Herbst soll ein Wohngipfel der Bundesregierung stattfinden – dann will Angela Merkel die Wohnungspolitik zur Chefinnensache machen. Sie sollte die Prioritäten richtig setzen: Mietpreisbremse wirksam ausgestalten. Sozialen Wohnungsbau stärker fördern. Und den Beirat des Wirtschaftsministeriums ignorieren.