In Berlin beginnt in diesen Minuten eine Großdemonstration gegen hohe Mieten.

Die Polizei rechnet mit etwa 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Der Protestzug beginnt am Alexanderplatz und soll über die Straße Unter den Linden vorbei am Regierungsviertel führen. Aufgerufen haben mehrere Bündnisse und Organisationen; sie fordern von der künftigen Bundesregierung einen Kurswechsel in der Mieten- und Wohnungsbaupolitik. Die Initiatoren werden unter anderem unterstützt von vom Deutschen Mieterbund und den Berliner Landesverbänden mehrerer Gewerkschaften.



In der Diskussion um den Berliner Wohnungsmarkt hatte sich die Spitzenkandidatin der Berliner SPD für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin, Giffey, gegen Wohnungsenteignungen ausgesprochen. Giffey sagte im Deutschlandfunk, durch Enteignungen, wie sie eine Berliner Initiative per Volksentscheid durchsetzen will, werde keine einzige neue Wohnung geschaffen.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.