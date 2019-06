In der Debatte um bezahlbare Wohnungen fordert der kommissarische SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel einen bundesweiten Mietpreisdeckel.

Ziel sei es, die Mieten in gefragten Wohngegenden in ganz Deutschland für fünf Jahre weitgehend einzufrieren, sagte Schäfer-Gümbel dem Berliner "Tagesspiegel". Er kündigte an, die SPD werde dies in den nächsten Tagen zum Thema in der Großen Koalition machen.



Die rot-rot-grüne Regierung in Berlin plant in der Hauptstadt einen Mietendeckel von 2020 an. Hierzu will der Senat in der kommenden Woche ein Eckpunktepapier verabschieden. Die Berliner Stadtentwicklungs-Senatorin Lompscher von der Linkspartei sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es gehe um ein Abkühlungssignal an den Wohnungsmarkt.



Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, sprach sich in der "Rheinischen Post" dafür aus, Vermieter, die unter dem Mietspiegel bleiben, steuerlich zu begünstigen.

Unterschriftenliste für Enteignungen

In Berlin treibt eine Bürgerinitiative ein Volksbegehren für Enteignungen weiter voran. Am Mittag wollen Vertreter der Initiative eine Liste mit tausenden Unterschriften an die Senatsverwaltung übergeben. Die Verwaltung prüft dann, welche Unterschriften gültig sind. Falls mindestens 20.000 zusammengekommen sind, wird offiziell ein Volksbegehren eingeleitet. Die nächsten möglichen Schritte wären zunächst eine rechtliche Prüfung und schließlich ein Volksentscheid.



Die Berliner Bürgerinitiative will erreichen, dass Wohnungsunternehmen mit über 3.000 Wohneinheiten vergesellschaftet werden.