Jeder dritte Wohnungssuchende mit Migrationshintergrund hat nach eigener Einschätzung Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt erlebt.

Oft reiche schon ein fremd klingender Name aus, um gar nicht erst zur Wohnungsbesichtigung eingeladen zu werden, sagte der Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Franke, in Berlin. Auch offen diskriminierende Wohnungsanzeigen gehörten noch immer zum Alltag. Die Erkenntnisse gehen demnach auf eine Umfrage unter mehr als 1.000 deutschsprachigen Personen über 16 Jahren zurück, die sich zu ihren Erfahrungen auf dem Wohnungsmarkt äußerten.



Weiter hieß es, fast jeder Dritte habe sehr große oder große Bedenken, wenn in die Nachbarwohnung oder das Nachbarhaus jemand einzöge, der nach Deutschland eingewandert sei. Zudem sorge die Vorstellung bei 41 Prozent der Befragten für Bedenken, eine Wohnung einer eingewanderten Person zu vermieten.