Die Baukosten steigen seit Monaten stark an. Das beeinträchtigt auch den Wohnungsneubau negativ. (dpa / picture alliance / Sven Simon / Frank Hoermann )

Die Branche sei aktuell nicht mehr in der Lage, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sagte der Präsident des Bundesverbandes, Gedaschko, der "Rheinischen Post". Er nannte die Energiekrise, Materialknappheit, Lieferkettenprobleme, höhere Kosten für Material und höhere Zinsen als Gründe. Hinzu käme ein erheblicher Mangel an Fachkräften. Unterm Strich entstünden so Wohnungen mit Kaltmieten zwischen 17 und 20 Euro pro Quadratmeter. Interne Umfragen ließen darauf schließen, dass etwa 70 Prozent aller geplanten Projekte komplett abgesagt oder für längere Zeit zurückgestellt würden. Man entferne sich immer weiter von der angekündigten Zahl von 400.000 bezahlbaren, neu gebauten Wohnungen pro Jahr. Dem müsse die Bundesregierung mit einer Neubauförderung in Höhe von mehreren Milliarden Euro pro Jahr entgegensteuern.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.