"Gleis 17" in Berlin (mago images / Jürgen Ritter)

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sagte bei einer Gedenkveranstaltung am Mahnmal „Gleis 17“ in Stadtteil Grunewald, hier werde vor Augen geführt, wohin Ausgrenzung, Entrechtung und Rassenwahn führten. Die Verbrechen der Nationalsozialisten müssten immer wieder in Erinnerung gerufen werden.

Am 18. Oktober 1941 fuhr vom Gleis 17 des damaligen Güterbahnhofs Grunewald aus der erste Deportationszug mit mehr als 1.000 jüdischen Bürgern in Richtung Osten.

