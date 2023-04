Äußerungen über Ostdeutsche

Der Vorstandsvorsitzende der Verlagsgruppe Axel Springer, Mathias Döpfner (imago-images / Sven Simon / Annegret Hilse)

Es sei bezeichnend und schockierend, dass der Vorstandsvorsitzende der größten deutschen Verlagsgruppe über 33 Jahre nach dem Mauerfall so wenig über die Mitmenschen in seiner Wahlheimat in Brandenburg und Ostdeutschland wisse, erklärte Woidke. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig betonte, die Leistungen der Menschen im Osten derart geringzuschätzen, sei ein Zeichen großer Respektlosigkeit.

Die Wochenzeitung "Die Zeit" hatte über die konzerninternen Nachrichten berichtet. Eines der angeführten Döpfner-Zitate lautet: "Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht."

Döpfner erklärte, er habe keine Vorurteile gegen Menschen aus dem Osten Deutschlands. Aber er sei enttäuscht und besorgt, dass nicht wenige Wähler in den neuen Bundesländern von ganz links nach ganz rechts geschwenkt seien.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.