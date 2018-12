Der Antisemitismus-Forscher Wolfgang Benz widerspricht der These, derzeit erlebe der Judenhass eine Renaissance in Deutschland.

Dass sich laut einer Studie der EU immer mehr Juden Sorgen machten, sei zwar mit Respekt zu würdigen, schrieb Benz in einem Beitrag für die Monatszeitschrift "Herder Korrespondenz". Es sei aber kontraproduktiv, von einer Pogromstimmung zu reden, die Wiederkehr des Novembers 1938 zu beschwören oder einen - Zitat - "Tsunami von neuem Antisemitismus" zu mutmaßen. Die Verbreitung antisemitischer Haltungen in Deutschland sei aus wissenschaftlicher Sicht seit Jahren konstant, erklärte der Forscher weiter.



Hintergrund ist eine Umfrage der Europäischen Grundrechte-Agentur, an der über 16.000 Menschen jüdischen Glaubens aus zwölf EU-Ländern teilgenommen hatten. Demnach sind 89 Prozent der Befragten der Ansicht, der Antisemitismus habe in ihrem Land zuletzt zugenommen. Mehr als jeder Vierte gab an, im vergangenen Jahr belästigt oder angegriffen worden zu sein.