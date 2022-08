"Das Boot"-Regisseur

Der Regisseur Wolfgang Petersen im Herbst 2015. (picture-alliance / dpa / Clemens Bilan)

Der in Emden geborene und in Hamburg aufgewachsene Regisseur lernte an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Petersen begann seine Karriere in den 70er Jahren als "Tatort"-Regisseur, unter anderem "Reifezeugnis" mit der Schauspielerin Nastassja Kinski.

Seine ersten großen Erfolge feierte er mit technisch aufwändigen Filmen wie "Die unendliche Geschichte" und "Das Boot" über die Besatzung eines deutschen U-Boots im Zweiten Weltkrieg, mit Jürgen Prochnow und Herbert Grönemeyer. Das ermöglichte ihm den Sprung nach Hollywood, wo er internationale Blockbuster wie "Outbreak", "Air Force One" und "Troja" schuf. Er drehte mit Hollywoodstars wie Clint Eastwood, George Clooney und Brad Pitt.

Seit 1987 lebte der Regisseur mit seiner Frau in Los Angeles.

