Fußball-Bundesliga

Wolfsburg schlägt Mainz - Punkteteilung für Hoffenheim und Freiburg

In der Fußball-Bundesliga hat Wolfsburg gegen Mainz mit 4:3 gewonnen. Die Wolfsburger hatten nach dreimaligem Rückstand erst in der 84. Minute zum 3:3 ausgeglichen und in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielt.