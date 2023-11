Fußball-Bundesliga

Wolfsburg und Bremen trennen sich unentschieden

Im Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga haben sich Wolfsburg und Bremen 2:2 unentschieden getrennt. Marvin Ducksch hatte die Bremer in der 7. Minute in Führung gebracht, ehe Wolfsburg das Spiel durch Tore von Cerny in der 37. und Paredes in der 55. Minute drehte.

05.11.2023