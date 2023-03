In der Bundesliga trennten sich VfL Wolfsburg und Union Berlin unentschieden 1:1 (Swen Pförtner / dpa / Swen Pförtner)

Durch einen Foulelfmeter von Josip Juranovic ging Berlin in der 72. Minute in Führung. Der Ausgleich von Kevin Wimmer fiel erst sechs Minuten vor Schluss (84.). Wolfsburg liegt auf Rang acht der Tabelle, Union ist Vierter. In den Spielen zuvor unterlag Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen mit 2:3. Der SC Freiburg besiegte Hoffenheim mit 2:1.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.