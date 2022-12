Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts bewölkt, stellenweise Nebel oder Hochnebel. An der Nordsee Schauer, in der Mitte, im Südwesten und im Alpenvorland Schnee möglich. Tiefstwerte 0 bis minus 7 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte bedeckt oder neblig trüb.In der Südosthälfte im Tagesverlauf zunehmender Schneefall. Temperaturen minus 2 bis plus 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag meist bewölkt. Im Osten und an den Alpen gebietsweise Schnee. Minus 3 bis plus 3 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.