Wetter

Wolken, Nebel und Schnee

Das Wetter: Nachts bewölkt, stellenweise Nebel oder Hochnebel. An der Nordsee Schauer, in der Mitte, im Südwesten und im Alpenvorland Schnee möglich. Tiefstwerte 0 bis minus 7 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte bedeckt oder neblig trüb.In der Südosthälfte im Tagesverlauf zunehmender Schneefall. Temperaturen minus 2 bis plus 4 Grad.

09.12.2022