Regenschauer (picture alliance/Andreas Arnold/dpa)

Die Vorhersage:

Stark bewölkt, im Norden und Westen gebietsweise Regen. Im Nordosten leichter Schneefall. Im Südosten längere freundliche Abschnitte. Höchstwerte von minus 2 Grad im Nordosten bis plus 11 Grad am Oberrhein. Morgen meist wolkig, örtlich Regen. Im Süden auch Schneeregen oder Schnee. Temperaturen minus 2 bis plus 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordhälfte teils sonnig und überwiegend trocken. In der Südhälfte stark bewölkt mit leichtem Schneefall. Minus 5 bis plus 2 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.