Ein verregneter Sommertag (dpa-Zentralbild/Martin Schutt)

Heute Früh und am Vormittag meist stark bewölkt und gebietsweise schauerartige Regenfälle. 20 bis 14 Grad. Am Nachmittag vor allem im Südosten vereinzelt auch kräftigere Gewitter, dabei lokal Starkregen, Hagel und Sturmböen. Von den Küsten bis zur Mosel dagegen kaum Schauer und auflockernde Bewölkung. 20 bis 27 Grad. Am morgigen Samstag von Nordwesten her zunehmend bewölkt und gelegentlich Regen. Ganz im Südosten länger sonnig. Höchstwerte 18 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag meist ein Wechsel aus Sonne und Wolken, nur geringes Schauerrisiko. 20 Grad bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.