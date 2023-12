Wetter

Wolken und Regen, 3 bis 12 Grad

Das Wetter: Im Norden und in der Mitte zeitweise Regen. Im Süden und Südwesten wechselnd bewölkt und nur vereinzelt Regen. Höchstwerte bis 3 Grad in Vorpommern und 12 Grad am Oberrhein. Morgen stark bewölkt bis bedeckt, im äußersten Süden teils länger andauernder Regen und Tauwetter mit Überschwemmungsgefahr. In der Mitte und im Norden Schauer. 5 Grad bis 14 Grad.