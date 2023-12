Wetter

Wolken und Regen, 7 bis -3 Grad

Das Wetter: In der Nacht vielerorts bedeckt und Regen, an den Alpen und im Schwarzwald Dauerregen. Im östlichen Bergland und im Südosten anfangs Schnee samt Glätte möglich. Tiefstwerte 7 bis 1, im östlichen Bergland und in Südostbayern 1 bis -3 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte überwiegend stark bewölkt bis bedeckt und zeitweilig Regen, sonst meist trocken. 5 bis 12 Grad.