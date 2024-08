Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Am morgigen Montag im Südosten und am Alpenrand zunächst stärker bewölkt und zeitweise Regen, im Tagesverlauf lockert es auf. In den übrigen Gebieten Wechsel aus Sonne und Wolken bei 20 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag verbreitet sonnig oder locker bewölkt. Höchsttemperaturen: 25 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.