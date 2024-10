Wetter

Wolken und Schauer, im Osten heiter - 16 bis 25 Grad

Das Wetter: In Ostbayern und im Osten oft sonnig. Sonst viele Wolken, an den Küsten Schauer, auch von Südwesten her wiederholt schauerartig verstärkte Niederschläge. 16 bis 25 Grad. Morgen viele Wolken und Schauer oder Gewitter. Vom Hochrhein bis nach Ostbayern sowie in Sachsen freundlich und meist trocken. 16 bis 23 Grad.