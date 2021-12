Wetter Wolken und Sonne, -5 bis 10 Grad

Das Wetter: Überwiegend bedeckt und leichter Regen, nur im Nordosten und an den Alpen zeitweise Sonne. Der Wetterdienst warnt in vielen Regionen vor Glatteis, und zwar vor allem in der Mitte Deutschlands. Im Tagesverlauf im Südwesten zunehmend regnerisch. Im Nordosten minus 5 Grad, sonst bis plus 10 Grad. Morgen überwiegend dicht bewölkt, zeitweise Regen bei 0 bis 13 Grad.

27.12.2021