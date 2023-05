Sonnenschein mit frühlingshaften Temperaturen. (picture alliance /dpa / Sina Schuldt)

Am Tage zeitweise dichtere Wolkenfelder, dazwischen aber auch sonnige Abschnitte. An den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter, sonst verbreitet trocken. Frühlingshaft warm mit 17 bis 25 Grad, an den Küsten etwas kühler. Am morgigen Sonntag im Osten und Süden viel Sonne, sonst Quellwolken. Höchstwerte 20 Grad an den Küsten und im Bergland, sonst meist zwischen 23 und 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag zunächst heiter, im Westen später Schauer und Gewitter, lokal Unwettergefahr. Sommerlich warm mit 22 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.