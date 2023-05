Wetter

Wolken und Sonne im Wechsel bei frühlingshaft warmen 17 bis 25 Grad

Das Wetter: Zeitweise dichtere Wolkenfelder, dazwischen aber auch sonnige Abschnitte. An den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter, sonst verbreitet trocken. 17 bis 25 Grad, an den Küsten etwas kühler. Morgen im Osten und Süden viel Sonne, sonst Quellwolken. 20 Grad an den Küsten und im Bergland, sonst meist zwischen 23 und 28 Grad.

20.05.2023